Нуланд предупредила о 18 сценариях санкций на случай вторжения России на Украину

Соединенные Штаты подготовили 18 различных сценариев санкций, которые могут быть задействованы в случае вероятного вторжения России на Украину. Об этом в интервью газете Financial Times рассказала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

«Я не собираюсь раскрывать 18 различных сценариев… Я просто скажу, что наши совместные с союзниками действия направлены на то, чтобы причинить острую боль очень быстро, если Россия предпримет этот шаг (агрессию — прим. Т-и) в любой форме», — подчеркнула дипломат.

При этом, по словам Нуланд, США рассчитывают, что «дверь для дипломатического решения всё еще открыта» и американская администрация продолжает работать над письменным ответом по предложенным Россией гарантиям безопасности.

«Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых <…> вопросах с помощью дипломатии», — уверена заместитель госсекретаря. «Мы надеемся и ожидаем, что с некоторыми идеями, которые мы выложим на стол, Москва останется за столом переговоров, но это выбор [Президента РФ Владимира] Путина», — заключила она.

Ранее о будто бы имеющей место подготовке Россией группы оперативников для проведения операции «под чужим флагом» на Украине со ссылкой на анонимного американского чиновника рассказал телеканал CNN. Позднее эту информацию подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Представитель Белого дома Джен Псаки назвала предполагаемые Штатами сроки возможного вторжения на Украину — с середины января по середину февраля.

США после переговоров с РФ по гарантиям безопасности в Женеве 10 января, на которых дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО, предупредили о возможности новых санкций против России в случае нападения на Украину.