Евроатлантическое сообщество должно нанести по России «предупредительный удар», временно отключив ее от системы межбанковских платежей SWIFT. С таким предложением в эфире YouTube-канала Open Ukraine выступил Ян Бжезинский — сын знаменитого американского политолога Збигнева Бжезинского, советника по национальной безопасности Президента США Джимми Картера.

«Мы можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — заметил Бжезинский-младший в ходе обсуждения итогов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

В целом американский аналитик выразил убежденность в необходимости комплексного подхода к действиям по сдерживанию России.

Ян Бжезинский — американский эксперт по внешней политике и оборонным делам. С 2001 по 2005 год занимал пост заместителя помощника министра обороны Соединенных Штатов. YouTube-канал Open Ukraine связан с украинским политиком, Премьер-министром Украины в 2014–2016 годах Арсением Яценюком.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ и подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией. Эта проблема стала ключевой темой двухчасового онлайн-саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.