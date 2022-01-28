Врач: При «омикроне» реже встречается потеря обоняния и затрудненное дыхание

Потеря обоняния стала редкостью при заражении «омикроном», отметил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

По его словам, уже сейчас можно сделать некоторые выводы о характере этой инфекции, несмотря на то что массовое распространение омикрон-штамма коронавируса в России началось недавно.

Как пояснил врач, изначально при заболевании коронавирусом люди понимали, что больны по потере обоняния, и шли сдавать анализы. При штамме «дельта» обоняние терялось уже реже, а при «омикроне» — это вообще редкость.

«Коронавирус поражает все органы и системы, тут без вариантов. Хотя есть некоторые наблюдения, которые мы сейчас можем проанализировать и сказать, что существуют небольшие отличия "омикрона" от прежних штаммов. Например, при нем редко встречается потеря обоняния, а для вариантов до "дельты" это было распространенным явлением», — пояснил Водовозов.

Омикрон-штамм также редко, по словам врача, вызывает ощущение затрудненного дыхания. «Омикрон» практически не добирается до легких, а останавливается в бронхиолах, то есть в бронхиальном дереве.

«Я бы не сказал, что бронхиолит при "омикроне" намного лучше пневмонии при "дельте", но это более легкое заболевание», — уточнил врач.

Медики напоминают, что вакцинация по-прежнему дает высокую степень защиты от инфекции. Ранее ИА «Татар-информ сообщало, что в Татарстане начали вакцинировать детей от Covid-19.