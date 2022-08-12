Чехия планирует убедить ЕС в необходимости запрета на визы для россиян в августе

Глава МИД Чехии Ян Липавский предложил Совету Евросоюза обсудить запрет на выдачу шенгенских виз для россиян на неформальной встрече в Праге в конце августа. Об этом сообщает ТАСС.

«В период российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме», – рассказал министр изданию France Press.

Однако, отметили в издании, это предложение может «внести раскол среди стран Европы», ведь одобрить иницитиву должны все 27 стран – членов объединения.

Напомним, Чехия прекратила выдавать визы россиянам после начала специальной военной операции на территории Украины, инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Позже запрет был распространен и на граждан Беларуси.

Ранее Премьер-министр Эстонии призвала запретить предоставление россиянам въездных виз в ЕС. С таким же предложением к странам Запада обратился и украинский лидер Владимир Зеленский. Еврокомиссия в ответ напомнила, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает полный запрет на выдачу краткосрочных виз, поэтому некоторым категориям лиц их необходимо предоставлять.