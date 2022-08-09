«Душок не очень хороший»: Песков прокомментировал идею запретить въезд россиян в Европу

Иррациональность в мышлении коллективного Запада зашкаливает, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, комментируя призыв украинского лидера Владимира Зеленского не пускать россиян в Европу. По его словам, относиться к таким заявлениям можно только крайне негативно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Любые попытки изолировать россиян или Россию — это процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив не очень хороший, если не сказать большего», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что многие страны, стремящиеся наказать Россию, уже активно платят за это по счетам и рано или поздно начнут задумываться о том, всё ли Зеленский делает правильно.

Что касается призывов прекратить выдачу виз в Европу гражданам РФ, Песков обратил внимание, что такие заявления идут от стран, которые и так уже признаны Россией недружественными.

«В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Он также высказал мнение, что со временем здравый смысл проявит себя, и те, кто выступал с таким громкими призывами, опомнятся.

Ранее Премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдавать россиянам въездные визы для посещения стран Евросоюза.

Санкции против РФ начали ужесточать после объявления российским лидером Владимиром Путиным о начале специальной военной операции по защите Донбасса.