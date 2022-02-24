Чехия прекратила выдачу виз россиянам

Чехия остановила выдачу виз гражданам России. Об этом заявил Премьер-министр этой центральноевропейской страны Петр Фиала по итогам заседания Государственного совета безопасности, сообщает ТАСС.

Кроме того, из-за военной операции РФ на Украине Чехия закрывает российские генеральные консульства в городах Брно и Карловы Вары, свои представительства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Помимо этого, чешские власти отозвали своих послов в РФ и Беларуси.

«Министр иностранных дел [Чехии] вызывает в Прагу на консультации послов республики в России и Белоруссии», — пояснил Фиала.

Что касается остановки выдачи виз россиянам, исключения будут сделаны только для тех граждан РФ, которые имеют право на их получение по гуманитарным соображениям.

«Мы остановим сбор заявлений на выдачу виз от граждан России во всех наших дипломатических представительствах. Исключения сделаны для случаев [предоставления виз] по гуманитарным [соображениям]», — заключил чешский Премьер.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Об этом он заявил в своем видеообращении к гражданам страны.

В связи с этим страны Запада начали обсуждать необходимость введения новых санкций против России.