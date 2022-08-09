Премьер Эстонии призвала лишить россиян «привилегии» приезжать в Европу

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти стран Евросоюза прекратить выдавать гражданам России туристические визы. Об этом она написала в своем Twitter.

«Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — отметила политик.

Каллас обратила внимание на то, что авиасообщение с РФ закрыто, но многие страны все еще выдают шенгенские визы россиянам и это «бремя» несут страны, находящиеся по соседству с Россией: Финляндия, Латвия, Эстония и другие.

Ранее Эстония приостановила выдачу вида на жительство и учебных виз гражданам РФ. Ее примеру позже последовала и Латвия. Главные парламентские партии Финляндии также выступили за инициативу прекратить выдачу туристических виз россиянам. Власти страны предупредили о том, что примут соответствующие меры, если граждане России будут использовать выданные им визы для транзита в другие страны.

Санкционное давление на Россию начало ужесточаться после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным о начале специальной военной операции по защите Донбасса.