Еврокомиссия заявила о невозможности запретить выдачу краткосрочных виз россиянам

Еврокомиссия напомнила, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает полный запрет на выдачу краткосрочных виз, некоторым категориям лиц их нужно предоставлять в любом случае. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдавать россиянам въездные визы в ЕС. С таким же предложением к странам Запада обратился и украинский лидер Владимир Зеленский.

«Есть всегда категории лиц, которым визы должны быть предоставлены», — отметила официальный представитель ведомства Анита Хиппер. Она уточнила, что к числу таких граждан относятся, например, журналисты, диссиденты, а также члены их семей, но каждая страна Евросоюза может самостоятельно принимать решение в конкретных ситуациях.

Хиппер напомнила, что против России уже введено семь пакетов санкций и Еврокомиссия готова рассматривать новые ограничения.

«Однако вопрос виз — это компетенция стран ЕС, и мы не комментируем отдельные предложения и будущие санкции, пока они не приняты», — подчеркнула представитель ЕК.