news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
10 октября 2022  17:33

Служба безопасности Украины объявила Дмитрия Медведева в розыск

news_top_970_100

После комментариев заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о российских ракетных ударах по украинским городам Служба безопасности Украины объявила политика в розыск. Это следует из базы украинского МВД.

Ранее в своем Telegram-канале бывший Президент РФ заявил, что целью России должен стать полный «демонтаж» действующих киевских властей. 

Утром 10 октября сразу в нескольких городах и районах Украины прогремели взрывы, в том числе и в Киеве. Власти страны сообщили о ракетных атаках. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Позднее появилась информация о второй волне взрывов.

Президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении массированных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в связи с диверсией на Крымском мосту. В совершении ее он обвинил украинские спецслужбы.

 

 

#совбез #Дмитрий Медведев #спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100