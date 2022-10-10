Служба безопасности Украины объявила Дмитрия Медведева в розыск

После комментариев заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о российских ракетных ударах по украинским городам Служба безопасности Украины объявила политика в розыск. Это следует из базы украинского МВД.

Ранее в своем Telegram-канале бывший Президент РФ заявил, что целью России должен стать полный «демонтаж» действующих киевских властей.

Утром 10 октября сразу в нескольких городах и районах Украины прогремели взрывы, в том числе и в Киеве. Власти страны сообщили о ракетных атаках. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. Позднее появилась информация о второй волне взрывов.

Президент РФ Владимир Путин заявил о нанесении массированных ударов по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в связи с диверсией на Крымском мосту. В совершении ее он обвинил украинские спецслужбы.