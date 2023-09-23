Sky News узнал о применении ВСУ ракет Storm Shadow для удара по Севастополю

Ракета Storm Shadow

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Украина использовала британские крылатые ракеты Storm Shadow для нанесения удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на украинские Воздушные силы.

В Министерстве обороны РФ накануне заявили, что в ходе отражения ракетной атаки средства ПВО сумели сбить пять ракет. В результате удара оказалось повреждено здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести.

Атака состоялась около 13.20. Локализовать огонь удалось только к 21.25, о чем в своем Telegram-канале рассказал губернатор города Михаил Развожаев.

Upd. (8.42): В ночь на 13 сентября по Севастополю также был нанесен удар с помощью ракет Storm Shadow. Целью был Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, ранения тогда получили 24 человека.

Storm Shadow — британско-французская крылатая ракета воздушного базирования (французское название — Scalp). Дальность стрельбы составляет от 250 до 500 километров.

Вооруженные силы Украины получили Storm Shadow от Великобритании в мае этого года, в июле Франция поставила Scalp. Украина использует для запуска этих ракет бомбардировщики Су-24 советского производства.