Развожаев: В результате ракетного удара по Севастополю ранены 24 человека

Фото: t.me/razvozhaev/

В результате ракетной атаки по Севастополю, целью которой был Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, получили ранения 24 человека. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Михаил Развожаев.

«В результате атаки по предварительной информации всего пострадало 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести», — написал губернатор, уточнив, что необходимая помощь раненым оказывается в полном объеме.

По словам Развожаева, он находится на месте пожара — на южной площадке Севморзавода. «Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет», — заверил он и призвал доверять только информации из официальных источников.

Upd. (5.50). Ракетная атака на Севастополь была совершена около 3.18. Сначала Развожаев сообщил, что начался «пожар не на гражданском объекте» в районе Килен-балки, но затем поправился, что загорелся объект у Южной бухты. Именно там находится Севморзавод имени Орджоникидзе.

По информации Telegram-канала Mash, жители Севастополя слышали не менее семи взрывов. Не менее трех мощных вспышек попало на видео, которое выложили горожане в Telegram-каналах.

Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе (изначально Ахтиарское, затем Лазаревское адмиралтейство) был основан в 1783 году, одновременно с городом. Является основной ремонтной базой Черноморского флота ВМФ России.