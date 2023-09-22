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Над Севастополем сбиты пять ракет ВСУ
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Киев нанес ракетный удар по Севастополю, сообщает Минобороны РФ.
В процессе отражения атаки системы противовоздушной обороны России сбили пять ракет.
По предварительным данным, один военнослужащий погиб. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу флота в Севастополе, в результате которго пострадали шесть человек.
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