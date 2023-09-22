Над Севастополем сбиты пять ракет ВСУ

Киев нанес ракетный удар по Севастополю, сообщает Минобороны РФ.

В процессе отражения атаки системы противовоздушной обороны России сбили пять ракет.

По предварительным данным, один военнослужащий погиб. Было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу флота в Севастополе, в результате которго пострадали шесть человек.