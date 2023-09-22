В результате ракетного удара ВСУ по штабу флота в Севастополе пострадали шесть человек

В результате ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота РФ пострадали шесть человек, сообщает РИА Новости.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу флота в Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о возможности еще одной атаки ВСУ.