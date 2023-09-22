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В результате ракетного удара ВСУ по штабу флота в Севастополе пострадали шесть человек
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В результате ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота РФ пострадали шесть человек, сообщает РИА Новости.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу флота в Севастополе. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о возможности еще одной атаки ВСУ.
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