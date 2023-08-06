Украина получила ракеты SCALP — французские аналоги Storm Shadow

Киев получил французские дальнобойные ракеты SCALP. Об этом со ссылкой на соцсети Президента Украины Владимира Зеленского сообщает РИА Новости.

Как объяснили в издании, один из снарядов появился на видео, посвященном дню воздушных сил Украины.

Передачу этих ракет, напомним, 11 июля анонсировал Президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, новое вооружение «поддержит» украинское контрнаступление. Снаряды дальнего радиуса действия являются аналогом британских Storm Shadow, которые уже применяются на линии боевого соприкосновения.

Как ранее заявил Президент России Владимир Путин, контрнаступление, начатое Украиной в июне, не имеет успеха. «Ни на одном из участков боестолкновения противник успеха не имел. Все попытки контрнаступления остановлены, противник отброшен с большими потерями», — заявил глава государства.

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