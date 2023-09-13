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При атаке ВСУ на завод в Севастополе использовались британские ракеты Storm Shadow
При атаке Украины на судоремонтный завод в Севастополе использовались британские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.
Напомним, что ВСУ сегодня ночью атаковали завод имени Серго Орджоникидзе в городе Севастополе при помощи десяти крылатых ракет и трех безэкипажных катеров. В результате атаки пострадали 24 человека, были частично повреждены два судна, находившихся на ремонте.
Системы противовоздушной обороны сбили семь ракет, а беспилотные катеры уничтожил патрульный корабль «Василий Быков».
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