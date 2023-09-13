news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 13 сентября 2023 16:32

При атаке ВСУ на завод в Севастополе использовались британские ракеты Storm Shadow

Скопировать ссылку

При атаке Украины на судоремонтный завод в Севастополе использовались британские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Напомним, что ВСУ сегодня ночью атаковали завод имени Серго Орджоникидзе в городе Севастополе при помощи десяти крылатых ракет и трех безэкипажных катеров. В результате атаки пострадали 24 человека, были частично повреждены два судна, находившихся на ремонте.

Системы противовоздушной обороны сбили семь ракет, а беспилотные катеры уничтожил патрульный корабль «Василий Быков».

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100