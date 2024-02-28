Силуанов: Запад сделает хуже себе, если передаст российские активы Украине

Предложение Соединенных Штатов передать замороженные российские активы Украине в корне ошибочно, страны Запада сделают хуже только самим себе. Своим видением ситуации поделился министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Это предложение мы уже слышали. <...> Считаю, что оно в корне ошибочно, потому что подрывает основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки», — заявил Силуанов.

По мнению главы финансового ведомства, таким образом западные государства навредят себе, как, по его оценке, это произошло, когда они ограничили расчеты с Россией в долларах, клиринговых системах и логистике.

«У нас есть чем ответить. У нас тоже заморожены достаточные объемы активов и вложений иностранных инвесторов в наши ценные бумаги», — подчеркнул в связи с этим российский министр. Прежде он уже напоминал об этом.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала страны Запада в срочном порядке найти способ направить Украине замороженные российские активы. Она уверена, что ограничение доступа России к средствам и ресурсам «стимулирует» ее власти «сесть за стол переговоров для обсуждения справедливого мира» на Украине.

До этого Совет ЕС утвердил постановление, дающее возможность использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины (подробнее читайте в материале «Татар-информа»). При этом в США признали, что столкнулись с трудностями в стремлении конфисковать замороженные средства.