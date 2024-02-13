Жулики из ЕС, «капельница» для Киева и ответ России: что значит воровство активов ЦБ

Совет ЕС утвердил постановление, которое разрешает направлять на помощь Украине прибыль от замороженных активов ЦБ РФ

Фото: стоп-кадр видео

Жулики из Евросоюза

В понедельник Совет ЕС утвердил постановление, которое разрешает направлять на помощь Украине прибыль от замороженных активов ЦБ РФ. Деньги могут быть направлены через бюджет ЕС в фонд помощи Украине. О его создании совет ЕС и Европарламент договорились еще 6 февраля.

Напомню, что вскоре после начала СВО на территории Украины страны Евросоюза приняли решение заморозить все российские активы на своей территории. Подавляющее большинство из них фактически расположены в Бельгии. Речь идет о зарубежных активах Центрального Банка РФ в Euroclear Bank S.A./N.V. в Брюсселе.

Но кроме Центробанка России в этом же депозитарии оказались заблокированы и активы других российских организаций (например, пострадали банк «Объединенный капитал» и банк «Санкт-Петербург»). Всего в Euroclear оказались заблокированы российские активы на сумму в 180 миллиардов евро.

Российские активы, хранящиеся в депозитарии Euroclear, представляют собой вложения в облигации западных эмитентов, по которым начисляется процентный доход. И он составил уже солидную сумму – 611 миллионов евро в этом году, публично сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. Именно изъятие этой суммы в пользу Украины и оформили сейчас в совете Евросоюза.

Первая кража

Итак, Европа все-таки сделала первый шаг к краже российской собственности. Пошли, так сказать, воровским ходом. А как еще иначе назвать изъятие процентов от российских государственных активов, замороженных в депозитарии Euroclear – органа, который управляет международными платежами. Если блокировку российских активов еще трудно назвать хищением, то изъятие процентов по российским активам, да еще в пользу «бандеровцев», – это по всем правовым цивилизованным понятиям прямая уголовная статья с далеко идущими последствиями. О них речь пойдет ниже.

Европа все-таки сделала первый шаг к краже российской собственности Фото: стоп-кадр видео

Нет никаких юридических оправданий – это самое настоящее воровство. Какими бы постановлениями или решениями на бумаге это бы ни обставлялось, перед нами самый настоящий отъем собственности.

Возникает вопрос о судьбе уже не процентов, а самих заблокированных российских активов. Что с ними будет? Исходя из последних событий, можно прогнозировать только одно – украдут и это. Ведь, так сказать, первая кража в виде процентов уже осуществлена. Когда жулики входят во вкус, то остановиться им почти невозможно.

Почему следует ждать дальнейших краж?

Дальнейшие кражи российской собственности за рубежом неизбежны не только в силу разгулявшихся уголовных инстинктов, но и из-за начинающегося краха системы денежной подпитки Западом Украины. В США так и не смогли согласовать $61 млрд дополнительного финансирования, оставив этот вопрос на 2024 год, а с учетом позиций республиканцев такая поддержка и вовсе выглядит почти невозможной.

И хотя все 27 лидеров стран ЕС согласовали на саммите 1 февраля 2024 года пакет помощи в размере €50 млрд для Киева в рамках бюджета объединения, это решение вызвало шквал критики у жителей Евросоюза, у которых, как и у жителей США, хватает своих внутренних проблем помимо Украины. В странах Запада нарастает усталость от тяжелой ноши финансирования киевского режима, который не демонстрирует успехов на поле боя. Поражение Украины становится все ближе и ближе, это становится понятным даже самым отбитым русофобам. И если в США пойдут на сворачивание подпитки Украины, то Европа послушно последует за гегемоном.

В таких условиях судьба западной финансовой капельницы, на которой держится Украина, становится понятной – в перспективе маячит сворачивание помощи. Мрачная перспектива поневоле начинает наталкивать западных политиков на решение задачи помощи Украине за счет российских активов. Так что, как видится, дальнейшее воровство уже всех российских активов, заблокированных на Западе, – дело времени.

Кстати, в феврале иностранные СМИ писали, что страны G7 ведут дискуссию на тему выпуска долговых обязательств для финансирования Украины в счет репараций России. Была такая безумная идея – выпустить облигации под гарантии возмещения ущерба «проигравшей» страной. Тоже мошеннический трюк – продавалось право на несуществующую вещь, ведь победить Россию в этом конфликте просто невозможно, об этом постоянно повторяет наш Президент Владимир Путин. Когда на Западе поняли всю тщету этих сладких мечтаний, то проект «репарационных облигаций» тихо похоронили и приступили к воровству.

Кража процентов приведет весь мир к мысли, что возможна и кража самих российских суверенных активов, номинированных, как правило, в долларах и евро Фото: © «Татар-информ»

Что будет после кражи процентов от российских активов?

Во-первых, это уже кража, об этом уже было сказано. Во-вторых, кража процентов приведет весь мир к мысли, что возможна и кража самих российских суверенных активов, номинированных, как правило, в долларах и евро.

В совокупности такое воровство приведет к полной утрате доверия к хранению своих активов в странах Запада для всего остального мира. Хотя и так понятно, что любые активы, хранящиеся на Западе, по произвольным основаниям и даже и без оных могут быть просто заблокированы. А тут еще, оказывается, и процентные активы воруют. Вся система гегемонии доллара и евро грозит обрушиться и похоронить под собой всю текущую систему мировых финансов. Деньги – это в первую очередь доверие, без доверия это просто напечатанные бумажки и абстрактные записи на счетах.

У России на кражу ее активов на Западе есть напрашивающийся ответ – такие же зеркальные меры. Еще в середине 2022 года в интервью «БКС Экспресс» глава НАУФОР Алексей Тимофеев оценил объем средств иностранных инвесторов, замороженных в российских акциях и облигациях в $312 млрд. Заблокированы они были российской стороной в ответ на блокировку российских активов странами Запада.

Так вот, решение об изъятии процентных доходов в пользу России с этих заблокированных зарубежных активов еще не принято. Вполне возможно, что оно будет зеркальным. Вот только для всей мировой финансовой системы действия Запада приведут лишь к коллапсу, в котором виноваты будут только заигравшиеся западные политики.