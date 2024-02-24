США столкнулись с трудностями в стремлении конфисковать замороженные активы России

Вашингтон вынужден признать, что конфискация российских активов, замороженных западными странами, – не такая простая задача, как могло показаться. Так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос журналистов о планах американского руководства этом направлении.

«Я просто хочу донести, что это сложно и не так просто, как может показаться. У меня нет никаких новых объявлений», – приводит ее слова РИА Новости.

Жан-Пьер отметила, что с начала спецоперации РФ Штаты и их союзники заморозили около 300 млрд долларов, но дальнейшие действия с этими средствами осложняются тем фактом, что большинство средств хранятся в других странах, а не в США.

«Я не могу говорить за другие государства», – сказала пресс-секретарь Белого дома.

В пятницу Politico со ссылкой источники написала, что лидеры G7 пока не планируют объявлять о мерах по использованию замороженных активов России для Украины, поскольку в Евросоюзе все еще не до конца поддерживают эту идею.

Ранее Совет ЕС утвердил постановление, дающее возможность использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».