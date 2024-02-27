Глава Минфина США Йеллен призвала срочно найти способ передать Украине активы РФ

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен призвала страны Запада в срочном порядке найти способ направить Украине замороженные российские активы.

«<…> нашей коалиции необходимо в срочном порядке найти способ раскрыть потенциал этих замороженных активов для поддержки украинского сопротивления и долгосрочного восстановления», — заявила Йеллен на пресс-конференции в бразильском Сан-Паулу перед встречей министров финансов и руководителей центральных банков государств «Большой двадцатки» (цитата по ТАСС).

Глава Минфина США пояснила, что речь идет о блокированных активах РФ на сумму 285 млрд долларов. По ее мнению, ограничение доступа России к средствам и ресурсам «стимулирует» ее власти «сесть за стол переговоров для обсуждения справедливого мира» на Украине.

Важным первым шагом Йеллен сочла постановление Совета ЕС, дающее возможность использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины (подробнее читайте в материале «Татар-информа»). Она уверена, что конфискация этих активов стала бы «решительным ответом» на исходящую от РФ «угрозу глобальной стабильности».

Риски для стран Запада при подобном развитии событий руководитель Минфина США назвала малозначимыми. «В действительности альтернатив доллару, евро и йене нет. Так что я об этом не слишком беспокоюсь», — убеждена она.