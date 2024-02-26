Силуанов: В России заморожено не меньше. Любые действия с нашими активами получат ответ

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если за рубежом что-то сделают с активами РФ, то получат симметричный ответ. Он подчеркнул, что в России следят за решениями западных стран.

«У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — цитирует спикера РИА Новости.

По его мнению, США только подрывает «репутацию» доллара своими санкциями. Говоря о последствиях вводимых ограничений, он добавил, что КНР уже сокращает свое участие в американских бумагах.

Напомним, санкции вводятся от недружественных стран с февраля 2022 года. Запад замораживает суверенные активы России и имущество частных инвесторов. Так, Запад заморозил 300 млрд долларов валютных резервов РФ. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. Причем в Евросоюзе уже предлагали потратить замороженные активы России для финансирования восстановления Украины.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против группы компаний ПИК и Морского банка.