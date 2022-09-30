«Северные потоки» разрушены двумя мощными взрывами, сообщили в ООН Дания и Швеция

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» получили серьезные повреждения после двух масштабных взрывов. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщили в ООН власти Дании и Швеции, проводящие расследование.

В странах отметили, что расследование ЧП продолжается, передает ТАСС. По их данным, утечки продолжатся до 2 октября.

Напомним, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявил, что ЧП на «Северных потоках» экономически выгодны для США. Президент России Владимир Путин назвал происшествия «беспрецедентной диверсией». В районе утечек газа (всего их насчитали четыре) зафиксировали два мощных подводных взрыва. Предположительно полный выход газа из труб должен завершиться 3 октября.

Сегодня глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что у России есть доказательства участия Запада в диверсиях на «Северных потоках».