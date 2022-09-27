В районе утечек газа на «Северном потоке» зафиксировали два мощных взрыва

Два мощных подводных взрыва произошло в районе утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Происшествие зафиксировали накануне, сообщил в своем аккаунте в «Твиттере» шведский журналист Карл Фрид Клеберг со ссылкой на местных сейсмологов.

Факт взрывов из-за утечек газа подтвердил представитель шведского сейсмоцентра Бьерн Лунд – по его словам, в этом нет «никаких сомнений». Он добавил, что, судя по форме волн, взрывы происходили под водой или близко к морскому дну, передает РИА Новости.

Магнитуда одного из взрывов составляла 2,3 по шкале Рихтера, он ощущался в 30 локациях на юге Швеции.

При этом эксперты оценили утечки газа из-за прорыва труб из «Северных потоков» в $2 млрд – об этом, в частности, заявил аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко. По его словам, при грубых подсчетах в одной нитке содержался газ на сумму $720 млн. «Если брать за основу давление в трубе 300 бар и цену спота 2000 долларов за тысячу кубов», — отметил он в комментарии агентству.

Напомним, утечки газа из «Северного потока» сегодня обнаружили в водах Дании и Швеции. В Германии заявили, что ЧП на газопроводе могло произойти из-за украинской диверсии.