Нарышкин: У России есть доказательства участия Запада в диверсиях на «Северных потоках»

Россия располагает доказательствами, которые подтверждают роль западных стран в организации взрывов на «Северных потоках», заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. ЧП на газопроводах он тоже назвал международным терактом.

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта. <…> По-моему, Запад делает все, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта», – цитирует его ТАСС.

Россия уже начала расследование причин взрывов на газопроводах, добавил глава СВР.

Напомним, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявил, что ЧП на «Северных потоках» экономически выгодны для США. Президент России Владимир Путин назвал происшествия «беспрецедентной диверсией». В районе утечек газа (всего их насчитали четыре) зафиксировали два мощных подводных взрыва. Предположительно полный выход газа из труб должен завершиться 3 октября.