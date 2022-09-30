Патрушев назвал «выгодополучателей» от взрывов на «Северных потоках»

Взрывы на «Северных потоках» могут быть выгодными отдельным странам – в частности, для США, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его мнению, в первую очередь Америка выигрывает от этого по экономическим причинам.

Патрушев отметил, что после того, как стало известно о ЧП на газопроводах, «Запад развернул активную кампанию по поиску виновных». «Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», – сказал он на совещании глав спецслужб стран СНГ (цитата по РИА Новости).

Сейчас, по мнению секретаря Совбеза РФ, необходимо предпринять все усилия для того, чтобы разоблачить «заказчиков и исполнителей этого преступления». «Это стало бы хорошим примером нашего эффективного взаимодействия», – подчеркнул он.

Напомним, в Кремле накануне ЧП на «Северных потоках» назвали терактом государственного уровня, а позднее Президент России Владимир Путин подчеркнул, что это «беспрецедентная диверсия».

В районе утечек из газопроводов, обнаруженных еще 27 сентября, зафиксировали два мощных подводных взрыва. Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции нашла четвертую утечку. Отмечается, что выход газа из труб должен завершиться в понедельник, 3 октября.