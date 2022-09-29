Путин назвал повреждение «Северных потоков» беспрецедентной диверсией

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом «дал принципиальную оценку» инцидентам, приведшим к утечкам газа из трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин назвал случившееся «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма». В связи с этим он заметил, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН.

В ходе этой же беседы Эрдоган предложил Путину «дать миру еще один шанс». Он сказал об этом по поводу референдумов, прошедших о присоединении к РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на занятой российскими войсками части Запорожской и Херсонской областей.

В водах Дании и Швеции 27 сентября обнаружили утечку из российского газопровода «Северный поток». В районе утечек зафиксировали два мощных подводных взрыва. Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции нашла четвертую утечку. Выход газа из труб должен завершиться в понедельник, 3 октября.

По информации издания Der Tagesspiegel, участники организованного Германией расследования уверены — произошедшее стало результатом «целенаправленной диверсии». По их мнению, провести эту операцию могли либо силы, связанные с Украиной, либо Россия «под ложным флагом».