В Nord Stream AG ожидают, что выход газа из «Северного потока» завершится в понедельник

Газ из образовавшихся на трубопроводе «Северный поток» утечек должен полностью выйти в понедельник. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на оператора газопровода — компанию Nord Stream AG.

Представитель Nord Stream AG при этом пояснил, что «делать какие-то прогнозы о будущей эксплуатации газопровода нельзя, пока не будет оценен ущерб».

В водах Дании и Швеции 27 сентября обнаружили утечку из российского газопровода «Северный поток». В районе утечек зафиксировали два мощных подводных взрыва. Позднее, 29 сентября, береговая охрана Швеции нашла четвертую утечку.

По информации издания Der Tagesspiegel, участники организованного Германией расследования уверены — произошедшее стало результатом «целенаправленной диверсии». По их мнению, провести эту операцию могли либо силы, связанные с Украиной, либо Россия «под ложным флагом».

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инциденты, назвал произошедшее актом терроризма, которые необходимо расследовать совместными усилиями международного сотрудничества.