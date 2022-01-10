Рябков: У России нет и не может быть намерений «напасть» на Украину

У России нет никаких планов нападения на Украину. Все учебные мероприятия по боевой подготовке сил проводятся в пределах территории страны, заявили во время переговоров с США по гарантиям безопасности представители РФ. Об этом после мероприятия рассказал глава делегации — замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы объяснили американским коллегам, что никаких планов, намерений „напасть“ на Украину у нас нет и быть не может, а все мероприятия по боевой подготовке сил осуществляются в пределах нашей национальной территории», — приводит его слова РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что у США нет каких-либо поводов для опасений по этому вопросу.