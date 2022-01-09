NYT: США рассматривают запрет на импорт в Россию любой электроники из-за Украины

Министерство торговли Соединенных Штатов рассматривает введение запрета на экспорт в Россию любых потребительских товаров, включающих произведенную или разработанную в США электронику, в случае вероятного нападения на Украину. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на представителей американской администрации.

Такие дополнительные рестрикции затронут «любые потребительские товары — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин». Речи идет о продукции, произведенной не только в США, но и в странах Европы, Южной Корее и других зарубежных государствах.

Вместе с тем высокопоставленный европейский чиновник заметил, что последствия таких обширных ограничительных мер неясны. По его словам, нельзя сказать, будут ли россияне винить в невозможности приобрести многие товары Президента РФ Владимира Путина или США и их союзников.

Среди других возможных санкций власти Штатов рассматривают меры против российских финансовых институтов, использующих международные денежные переводы, запрет на покупку российских истребителей, систем ПВО и космических систем, а также ограничение импорта инновационных технологий, связанных в том числе с искусственным интеллектом и квантовыми исчислениями.

Украина и страны Запада в последнее время обращают внимание на сосредоточение российских сил у украинских границ, подчеркивают озабоченность складывающейся ситуацией и предупреждают о возможных последствиях. В ходе последних телефонных переговоров Президент РФ Владимир Путин заявил своему американскому коллеге Джо Байдену, что возможные «беспрецедентные санкции» могут привести к полному разрыву отношений между странами.

В Женеве 10 января пройдут переговоры России и США по предложенным российской стороной гарантиям безопасности. Заседание Совета Россия — НАТО, посвященное этой теме, состоится 12 января. Позднее, 13 января, эта же проблематика будет затронута на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.