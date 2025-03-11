Семья из Заинска отправила второй «УАЗ» сыну в зону СВО

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Семья Малафеевых из села Старый Заинск вновь поддержала своего сына Михаила, который участвует в спецоперации. На этот раз родители передали на передовую второй автомобиль «УАЗ» и гуманитарную помощь для бойцов 430-го полка.

Сбор средств на авто объединил родственников, соседей, жителей сел Багряж и Верхние Шипки, а также прихожан храма святого Макария. Свой вклад внесла и администрация Заинского района. Благодаря усилиям всех неравнодушных, 8 марта фура с гуманитарным грузом и новым «УАЗом» отправилась на линию боевых действий.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

«Если первую машину мы приобрели в основном своими силами, то второй автомобиль – благодаря помощи многих людей. Мы искренне благодарны главе района, нашим соседям, прихожанам и всем, кто откликнулся. Этот "УАЗ" сейчас жизненно необходим нашему сыну и его боевым товарищам», — поделились Алексей и Нина Малафеевы.

Первый «УАЗ», который семья отправила на фронт в марте 2023 года, уже вышел из строя из-за боевых повреждений. Но такие машины на передовой незаменимы — они помогают быстро перевозить раненых, доставлять боеприпасы и выполнять боевые задачи.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Помимо автомобиля, в состав гуманитарного груза вошли квадроцикл, мотоцикл, автомобильные колеса, стройматериалы, топливные баки, маскировочные сети, окопные свечи и именные посылки для бойцов. Квадроцикл и мотоцикл специально доставили из Набережных Челнов.

Особую помощь в организации сбора оказала жена Михаила — Лейсан и его брат Иван. Именно они координировали закупку автомобиля.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

«Мой брат всегда был моим защитником. Сегодня я счастлив, что могу помочь ему и его товарищам. Мы отправляемся в путь с волнением, но знаем, что там наши ребята ждут эту помощь. Ждем их возвращения домой», — рассказал Иван Малафеев.

Свой вклад внесли и другие семьи. Так, семья Шамсуллиных из Набережных Челнов передала посылку для своего сына с позывным Булка и его сослуживцев.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Фуру с гуманитарным грузом на фронт доставили Михаил Иванов из села Сарсаз-Багряж, Иван Малафеев и Петр Зверев. Военнослужащие приняли долгожданную помощь и передали слова благодарности.

«У нас сильный тыл. Спасибо всем за поддержку! Победа будет за нами!» — передали бойцы с передовой.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.