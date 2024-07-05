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На Кремлевской набережной Казани состоятся «Алые паруса семьи»
В воскресенье, 7 июля, на Кремлевской набережной столицы Татарстана в рамках инициативы «Большие семейные выходные» пройдет праздник «Алые паруса семьи». Об этом сообщают организаторы события.
Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, начнется в 16 часов. Пресс-служба набережной в связи с этим замечает, что «крепкая семья — самое важное, чем обладает человек, и данный праздник касается каждого из нас».
Откроет мероприятие концертная программа с участием творческих коллективов Казани. На 17.30 намечен бесплатный мастер-класс по созданию главного символа праздника — ромашки. В 18.00 будет организовано выступление учеников студии вокала SOUND JOIN.
Всероссийский проект «Большие семейные выходные» приурочен ко Дню семьи, любви и верности. В его рамках в столице Татарстана также пройдут «Большой семейный пикник» в парке Горького, семейный праздник в Национальном комплексе «Туган Авылым» и представление «Абикины сказки» в Казанском Кремле.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей муниципалитетов на самом высоком уровне организовать празднование предстоящего Дня семьи.
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