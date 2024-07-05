На Кремлевской набережной Казани состоятся «Алые паруса семьи»

В воскресенье, 7 июля, на Кремлевской набережной столицы Татарстана в рамках инициативы «Большие семейные выходные» пройдет праздник «Алые паруса семьи». Об этом сообщают организаторы события.

Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, начнется в 16 часов. Пресс-служба набережной в связи с этим замечает, что «крепкая семья — самое важное, чем обладает человек, и данный праздник касается каждого из нас».

Откроет мероприятие концертная программа с участием творческих коллективов Казани. На 17.30 намечен бесплатный мастер-класс по созданию главного символа праздника — ромашки. В 18.00 будет организовано выступление учеников студии вокала SOUND JOIN.

Всероссийский проект «Большие семейные выходные» приурочен ко Дню семьи, любви и верности. В его рамках в столице Татарстана также пройдут «Большой семейный пикник» в парке Горького, семейный праздник в Национальном комплексе «Туган Авылым» и представление «Абикины сказки» в Казанском Кремле.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей муниципалитетов на самом высоком уровне организовать празднование предстоящего Дня семьи.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.