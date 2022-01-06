Секретариат ОДКБ: Казахстан обосновал просьбу о помощи вторжением иностранных банд

Власти Казахстана обосновали просьбу о помощи к другим государствам — членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вторжением банд из-за границ страны. Об этом говорится в комментарии пресс-службы Секретариата ОДКБ.

«В Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности подтверждают получение обращения казахстанской стороны об оказании помощи. В обращении говорится, что данная ситуация рассматривается как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа», — отмечается в сообщении.

Секретариат ОДКБ также подтверждает принятие решения о направлении Коллективных миротворческих сил в Казахстан «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране».

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и принял ряд иных мер. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями.

Тогда Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко». Вечером сегодняшнего дня режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны. После этого Президент Казахстана обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью.