Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о необходимости наносить удары по целям в России

Украинские войска должны наносить удары по целям на территории России, которые причиняют ущерб Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью агентству Reuters.

«Допустим, в России есть определенное место, откуда, как мы точно знаем, наносятся ракетные удары <…>. Должны ли мы спокойно смотреть на это место <…> — или уничтожить его, если у нас есть такая возможность?» — задал риторический вопрос секретарь СНБО.

«Если есть объект (на территории России — прим. Т-и), который причиняет ущерб нашей стране… Мы должны уничтожать такие объекты», — резюмировал Данилов.

В декабре прошлого года секретарь СНБО уже заявлял о готовности наносить удары по территории РФ и допускал, что ВСУ вторгнутся на территорию России. Вместе с тем недавно министр обороны Украины Алексей Резников заверял, что украинские силы не будут наносить удары по РФ дальнобойными ракетами.

В ходе специальной военной операции на Украине, которую начал Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года, граничащие с этой страной регионы России, особенно Белгородская и Курская области, регулярно подвергаются обстрелам, в том числе ракетным, и налетам беспилотников с украинской стороны. 1 февраля российский лидер потребовал от Министерства обороны не допускать обстрелы приграничных субъектов Федерации.