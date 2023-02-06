При обстреле ВСУ села в Белгородской области погибла пожилая женщина

В результате обстрела украинскими военными села Казинка погибла пожилая женщина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли село Казинка Валуйского городского округа. Есть жертвы среди мирных жителей. В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет», – рассказал руководитель региона.

Он отметил, что все оперативные службы и глава округа находятся на месте происшествия.