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Происшествия
6 февраля 2023  20:20

При обстреле ВСУ села в Белгородской области погибла пожилая женщина

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В результате обстрела украинскими военными села Казинка погибла пожилая женщина. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли село Казинка Валуйского городского округа. Есть жертвы среди мирных жителей. В результате попадания снаряда загорелась хозпостройка частного жилого дома, погибла женщина 70 лет», – рассказал руководитель региона.

Он отметил, что все оперативные службы и глава округа находятся на месте происшествия. 

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