Резников заверил, что Украина не будет наносить удары по России дальнобойными ракетами

Если Украина получит от союзников дальнобойные ракеты, она не будет с их помощью наносить удары по целям на территории России. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников на совместном заседании Правительства страны и Еврокомиссии, передает «Укринформ».

«Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию», — подчеркнул глава украинского военного ведомства.

«У нас есть достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и [мы] готовы координировать цели с нашими партнерами», — добавил он.

Кроме того, Резников обратил внимание представителей Европейского Союза, что «успех Украины на поле боя» станет и их успехом. «Мы ожидаем, что этот год принесет новые возможности… Чтобы победить, нам нужно захватить стратегическую инициативу», — пояснил он.

Ранее стало известно, что США готовят первый пакет военной помощи Украине с ракетами большой дальности. Однако в него войдут «бомбы малого диаметра» GLSDB, запускаемые с Земли. Дальность их полета составляет около 150 километров. Однако, добавляют источники, Штаты отказались передать Киеву оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 километров.