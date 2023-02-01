Путин потребовал от Минобороны не допускать обстрелы приграничных регионов

Нужно не допускать обстрелы приграничных с Украиной регионов, заявил Президент России Владимир Путин. Тему обстрелов он затронул в ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС.

Путин напомнил, что по итогам встречи с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым дал поручения по поддержке и восстановлению регионов после обстрелов со стороны Украины. Но новых обстрелов допускать не нужно, это задача Минобороны, подчеркнул Президент России.

«Конечно, приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства», – сказал Путин.

Напомним, в приграничных регионах России введен высокий уровень террористической угрозы из-за обстрелов ВСУ, которые ведутся регулярно после начала военной спецоперации. Кроме того, Президент Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Севастополе, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Ранее сегодня стало известно, что украинские военные атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области.