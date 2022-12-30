Секретарь СНБО Данилов допустил, что ВСУ вторгнутся на территорию России

В случае необходимости Вооруженные силы Украины могут перейти российско-украинскую границу и начать вести боевые действия на территории России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью газете Kyiv Post.

«Да, несомненно, [украинская армия может оказаться на российской территории]. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем», — заметил секретарь СНБО.

«И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, — это чушь», — подчеркнул Данилов, видимо, имея в виду вероятное противодействие со стороны союзных Украине стран Запада.

При этом необходимо отметить, что имелась в виду территория, которую украинская сторона (и большинство других государств) считает российской. Украине не признает присоединения к РФ как Крыма в 2014 году, так и Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей (случившегося после начала специальной военной операции).

Ранее, в начале декабря, секретарь СНБО заметил, что украинская армия готова при продолжении атак на территорию страны наносить удары по России. Еще до этого британская газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что США больше не удерживают украинские войска от атак по целям на территории РФ, не так сильно опасаясь эскалации конфликта.