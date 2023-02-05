Губернатор Курской области сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села

В результате обстрела находящегося неподалеку от границы с Украиной села Горналь Суджанского района Курской области повреждена линия электропередачи, ведущая к водопроводной башне. Об этом сообщил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Главное — обошлось без пострадавших. Перебита линия электропередачи к водопроводной башне. Поврежден автомобиль. В одном из домов выбиты стекла», — написал губернатор.

По данным на 3 февраля этого года, с начала специальной военной операции на Украине в Курской области получили повреждения 23 многоквартирных дома и 379 частных домов, а также пять школ, детский сад и больница. На следующий день в регионе был бессрочно установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее, еще в октябре прошлого года, в Курской области, как и в других приграничных регионах России, Президент РФ Владимир Путин ввел средний уровень реагирования из-за обстрелов со стороны украинских войск. Также эта мера касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и Севастополя.