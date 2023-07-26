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Политика 26 июля 2023 18:04

СБУ взяла на себя ответственность за подрыв Крымского моста в 2022 году

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СБУ взяла на себя ответственность за подрыв Крымского моста в 2022 году
Фото: t.me/rk_gov

Взрыв на Крымском мосту 8 октября прошлого года был организован Службой безопасности Украины. Об этом заявил руководитель спецслужбы Василий Малюк на церемонии погашения посвященной ведомству почтовой марки, которую транслировал единый телемарафон.

«Это одна из наших реализаций, а именно — разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — подчеркнул Малюк.

На Крымском мосту 8 октября 2022 года взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. Два автомобильных пролета обрушились, на железнодорожной части сооружения загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, подготовленным украинскими спецслужбами.

Было заведено уголовное дело по статье о терроризме. Арестованы восемь подозреваемых. ФСБ назвала организатором диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Только в начале июля этого года Министерство обороны Украины признало причастность к диверсии, хотя неофициальные заявления такого рода звучали и ранее. Крымский мост был подорван вновь 17 июля.

#крымский мост #сбу
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