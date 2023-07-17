Минобороны Украины прокомментировало ЧП на Крымском мосту

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отреагировал на сообщения о случившемся сегодня ночью ЧП на Крымском мосту. Он назвал его «излишней конструкцией», однако отказался уточнять причины происшествия и признавать вину Киева, передает «Коммерсантъ».

«Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что „Крымский мост — конструкция там излишняя“», — сказал Юсов.

Украинские СМИ утверждают, что атака на Крымский мост – это спецоперация СБУ и ВМС Украины.

Напомним, сегодня ранним утром стало известно, что на Крымском мосту приостановили движение из-за ЧП. Позже подтвердилась информация о гибели двоих человек – это жители Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в момент ЧП по мосту двигалась машина с семьей, в результате проишествия пострадала девочка, а ее родители погибли.

Также СМИ пишут о разрушении одной из опор моста, однако Минтранс РФ эту информацию опровергает, признавая только повреждение дорожного полотна.