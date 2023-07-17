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Минобороны Украины прокомментировало ЧП на Крымском мосту
Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отреагировал на сообщения о случившемся сегодня ночью ЧП на Крымском мосту. Он назвал его «излишней конструкцией», однако отказался уточнять причины происшествия и признавать вину Киева, передает «Коммерсантъ».
«Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что „Крымский мост — конструкция там излишняя“», — сказал Юсов.
Украинские СМИ утверждают, что атака на Крымский мост – это спецоперация СБУ и ВМС Украины.
Напомним, сегодня ранним утром стало известно, что на Крымском мосту приостановили движение из-за ЧП. Позже подтвердилась информация о гибели двоих человек – это жители Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в момент ЧП по мосту двигалась машина с семьей, в результате проишествия пострадала девочка, а ее родители погибли.
Также СМИ пишут о разрушении одной из опор моста, однако Минтранс РФ эту информацию опровергает, признавая только повреждение дорожного полотна.
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