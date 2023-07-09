Минобороны Украины признало причастность к подрыву Крымского моста

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Министерство обороны Украины признало, что к взрыву на Крымском мосту осенью 2022 года причастны украинские военные.

«Двести семьдесят три дня, как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», — написала заместитель главы военного ведомства Анна Маляр в своем Telegram-канале, подводя итоги 500 дней широкомасштабного вооруженного противостояния.

На Крымском мосту 8 октября взорвалась фура, начиненная взрывчаткой. Два автомобильных пролета обрушились, на железнодорожной части сооружения загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, подготовленным украинскими спецслужбами.

Было заведено уголовное дело по статье о терроризме. Арестованы восемь подозреваемых. ФСБ назвала организатором диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

При этом украинская сторона сначала косвенно признала причастность к подрыву моста («Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено <...>», — написал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк), а затем начала отрицать ее. «Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно», — сказал, в частности, 20 октября украинский лидер Владимир Зеленский.