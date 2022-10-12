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Происшествия
12 октября 2022  08:51
Павел Климчак

ФСБ: Организатор взрыва на Крымском мосту – глава военной разведки Украины Кирилл Буданов

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Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Кроме того, в ведомстве установили 12 соучастников подготовки взрыва. Бомбу для теракта закамуфлировали в рулоны с пленкой. Взрывчатку, которую применили на мосту, отправили из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

По уголовному делу о теракте на Крымском мосту, задержали восемь человек, дополнили в ведомстве. Трое из них – граждане Украины и Армении.

#теракт #крымский мост #фсб
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