ФСБ: Организатор взрыва на Крымском мосту – глава военной разведки Украины Кирилл Буданов

Организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Кроме того, в ведомстве установили 12 соучастников подготовки взрыва. Бомбу для теракта закамуфлировали в рулоны с пленкой. Взрывчатку, которую применили на мосту, отправили из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению.

По уголовному делу о теракте на Крымском мосту, задержали восемь человек, дополнили в ведомстве. Трое из них – граждане Украины и Армении.