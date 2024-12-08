Сброс воды на Куйбышевском водохранилище уменьшат до 5000 куб. м/с

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На Куйбышевском водохранилище предложено на период с 11 декабря 2024 года по 20 января 2025 года снизить средние сбросные расходы до 5000 куб. метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Очередное заседание Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада прошло в Федеральном агентстве водных ресурсов (Росводресурсах) по видеоконференцсвязи. Татарстан на нем представлял заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Алмаз Тугушев.

Предполагается, что в декабре приток воды в Куйбышевское водохранилище, как и в Нижнекамское и Иваньковское, будет выше среднегодовых значений, тогда как в Шекснинском, Горьковском, Камском водохранилищах он будет минимальным.

В целом приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада составит от 8,3 до 11,3 куб. километра — 99% от нормы. Прогноз на IV квартал 2024 года оставлен неизменным: от 28 до 36 куб. километров при норме 38,4 куб. километра.

Согласно прогнозам, уровень воды в Куйбышевском водохранилище продолжит снижаться до 50,82 метра по Балтийской системе высот (БС) на 1 января и до 50,40 метра БС на 20 января.

Постепенная сработка водных ресурсов водохранилища в ходе зимнего периода предусмотрена основными правилами их использования, это позволяет подготовить водоем к приему весеннего половодья. Зимой водные ресурсы используются в основном для обеспечения энергетической и водохозяйственной отраслей.

С 21 ноября по 10 декабря для гидроузла Куйбышевского водохранилища установлен средний уровень сбросных расходов в 5600±100 куб. метров в секунду.

Минэкологии РТ поддержало предложенные Росводресурсами режимы работы гидроузлов. Указания Росводресурсов об установлении режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада разместят на официальном сайте ведомства.

В конце прошлого года Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» заверил, что Правительство РФ работает над проблемой обмеления Волги и не бросит ситуацию на самотек. Росводресурсы и Министерство экологии РТ представили свои версии происходившего в 2023 году катастрофического обмеления. Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал к комплексному решению проблемы.