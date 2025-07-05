Шапошников: В московском народном ополчении все были вместе, как и сегодня на Сабантуе

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В московском народном ополчении 84 года назад татары, башкиры, русский, люди всех национальностей и возрастов были вместе, как сегодня все вместе отмечают Московский Сабантуй в музее-заповеднике «Коломенское». Об этом заявил журналистам Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«<...> огромное спасибо нашим братьям, друзьям, нашим коллегам из Татарстана и Башкортостана, что каждый год они делают этот подарок для москвичей, для гостей столицы. Вы видите – с каждой минутой народу становится всё больше и больше <...>», – подчеркнул политик.

Шапошников также напомнил, что этот год для страны и Москвы является особенным: для России в целом это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а для столицы – год 60-летия присвоения статуса города-героя.

«Вы знаете, как говорят, хорошо поработали – хорошо и отдохнем. Вот я желаю, чтобы сегодня все хорошо отдохнули, чтобы у всех было замечательное настроение, и чтобы через год мы традиционно встретились на Московском Сабантуе, и чтобы Татарстан с Башкортостаном в очередной раз сделали подарок для всей Москвы», – заключил глава Мосгордумы.