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Общество 5 июля 2025 17:22

Фарид Мухаметшин вручил Алсу медаль «100 лет ТАССР» на Сабантуе в Москве

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Фарид Мухаметшин вручил Алсу медаль «100 лет ТАССР» на Сабантуе в Москве
Фото: пресс-служба Госсовета РТ

На Московском Сабантуе в музее-заповеднике «Коломенское» певица Алсу была удостоена медали «100 лет ТАССР» за весомый вклад в сохранение и развитие культурного и духовного наследия Татарстана. Награду артистке вручил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Заслуженная артистка России, народная артистка Татарстана и Башкортостана поблагодарила за высокую оценку своей деятельности.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

«Огромное спасибо за такую высокую награду. Для меня большая честь представлять сегодня две мои родные республики – Татарстан и Башкортостан. Я горжусь своим происхождением и от души поздравляю всех с прекрасным праздником!» – сказала певица.

Алсу пожелала участникам Сабантуя мира, здоровья и отличного настроения.

Помимо Алсу, государственные награды также получил ряд других видных деятелей России и Татарстана.

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#Алсу #Фарид Мухаметшин #сабантуй
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