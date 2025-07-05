Московский Сабантуй посвятили 80-летию Победы и Году защитника Отечества

В этом году проходящий на территории музея-заповедника «Коломенское» Московский Сабантуй посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Как сообщает пресс-служба Госсовета РТ, на майдане была организована выставка, посвященная героям, проходила акция «Письма бойцам СВО». На площадке ДОСААФ России можно было ознакомиться с историей воинской славы страны, научиться складывать парашют и управлять дронами.

С утра на майдане исполнялись татарские и башкирские песни, а на центральной сцене выступали национальные коллективы, представляющие разные народы России. Позднее состоялся концерт с участием звезд татарской и башкирской эстрады.

Традиционно больше всего публики привлекла площадка национальной борьбы, где состоялись финальные поединки Кубка мира по корэш и кыргыз курош с участием сильнейших спортсменов из 15 стран.

Кроме того, впервые на площадке Московского Сабантуя можно было познакомиться с игрой в нарды и сыграть с чемпионом мира.

В центре майдана были созданы татарская и башкирская этнографические деревни. На подворьях организовали народные игры и ярмарки изделий национальных промыслов.

Татарскую деревню на этот раз возвели давно сотрудничающие с Московским Сабантуем власти Набережных Челнов, а башкирскую – представители Кармаскалинского и Зианчуринского районов Башкортостана.

Для юных гостей праздника плуга предназначались площадки детского Сабантуя. Попробовать национальные блюда можно было на площадках Кухни народов мира.

В свою очередь зашедшие на «Улицу добрых соседей» могли ознакомиться с многонациональной программой, побывав в шатрах разных народов, проживающих в столице России. Площадку же Духовного управления мусульман Москвы ожидаемо посвятили семейным ценностям.

Помимо Председателя Государственного Совета Татарстана Фарида Мухаметшина и спикера Московской городской Думы Алексея Шапошникова, гостями праздника стали Председатель Государственного Собрания – Курултая Башкортостана Константин Толкачев, вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, исполняющий обязанности руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Иван Петров, председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов, видные политики, общественники, деятели культуры, предприниматели, участники и герои специальной военной операции.