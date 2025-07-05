Мухаметшин: Пусть Сабантуй и дальше укрепляет нашу страну и зовет к новым победам

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Сегодня праздничный майдан на территории музея-заповедника «Коломенское» по традиции стал площадкой для проведения Московского Сабантуя. От имени Раиса Татарстана, парламента и Правительства республики жителей и гостей столицы России поприветствовал Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Сабантуй – праздник, пришедший к нам из глубины веков, и важно, что мы сохранили и передаем из поколения в поколение этот замечательный праздник, издавна он был символом уважения, [оказываемого] сельским труженикам. В Татарстане в мире и согласии проживают представители 175 национальностей, по-добрососедски мы и праздники отмечаем, и эффективно трудимся вместе. Такой единый народ никогда не победить», – подчеркнул политик.

«Московский Сабантуй становится местом встречи представителей разных национальностей, еще больше сплачивая наш многонациональный народ», – выразил уверенность он.

Мухаметшин также поблагодарил руководство Москвы за гостеприимство и ежегодную организацию праздника. «Пусть Сабантуй и дальше укрепляет нашу страну, объединяет наш многонациональный народ и зовет к новым победам», – заключил он.

Председатель Госсовета также зачитал приветствие, направленное Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. «Яркий и радушный Сабантуй отражает многоцветье татарской культуры и ее самобытности, объединяет соотечественников по всему миру. Собираясь вместе, мы отдаем дань уважения наследию предков, чтим традиции и прививаем любовь к ним молодого поколения. Где бы ни проживали татары, гостеприимный майдан Сабантуя становится местом притяжения тысяч людей, создавая атмосферу всеобщего единения», – было сказано в обращении.

В свою очередь Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников высказал благодарность руководству Татарстана и Башкортостана за ежегодную организацию Московского Сабантуя.

«По доброй традиции Коломенское сегодня принимает этот замечательный национальный праздник, который стал любимым для всех москвичей. На таких праздниках мы узнаем немного больше о своих друзьях и соседях, представителях разных национальностей», – заметил он.

Шапошников напомнил также об отмечавшемся в этом году 80-летии Победы в Великой Отечественной войне, а также о значимых для жителей столицы датах – 60-летии с момента присвоения Москве звания города-героя и 84-летии с формирования московского ополчения.

«200 тыс. москвичей… Из Вяземского котла не вернулся практически никто, все остались на полях сражений. Москвичи и тогда, и сейчас выступают единой силой. Вместе мы защитим и Москву, и наше государство», – заявил спикер Мосгордумы.

Позднее Фарид Мухаметшин поделился с журналистами впечатлениями от увиденного на празднике. «Не первый год с большим удовольствием я приезжаю на Московский Сабантуй, с каждым годом всё больше гостей и интереснее программа. Сегодня среди гостей много героев спецоперации, и мы благодарны им за их мужество, которое приближает нашу победу», – отметил он.

Председатель Госсовета РТ также рассказал о Московском Сабантуе в своем Telegram-канале. «За десятилетия своей прописки в столице традиционный праздник татарского народа давно уже стал многонациональным, одним из самых ярких и массовых. В этом году он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества», – написал он.

«Искренне благодарен руководству Москвы и всем организаторам праздничного майдана за огромную работу, направленную на сохранение и развитие языка, культуры, национальных традиций и обычаев наших народов. Благодаря вам у земляков не прерывается связь с исторической родиной», – обратил внимание на значение праздника Мухаметшин.

«Бәйрәмегез күңелле үтсен! Эшләрегез уң, табыннарыгыз мул булсын. Сабан туйларын һаман шулай бергәләшеп бәйрәм итәргә язсын! Бүгенге мәйдандагы тормыш яме һәм ярыш дәрте барыгызга да онытылмас хисләр һәм хатирәләр бүләк итсен! (в переводе – „Счастливого праздника! Пусть ваши дела будут в порядке, а столы – обильны. Давайте и дальше будем праздновать Сабантуи вместе! Пусть азарт и соревновательный дух сегодняшнего майдана подарят вам незабываемые эмоции и воспоминания!“)» – резюмировал Председатель Госсовета РТ.

Фото: пресс-служба Госсовета РТ.