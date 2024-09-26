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Санитар медвзвода из Татарстана эвакуировал бойцов СВО под атакой FPV-дронов
Боец СВО из Альметьевска, младший сержант Азат Биганаев призван по частичной мобилизации и выполняет спецзадачи с 11 ноября 2022 года. Находясь на должности санитара медицинского взвода, с самых первых дней проявляет высокую исполнительность, профессионализм, мужество и отвагу.
2 сентября 2024 года Биганаев, находясь на линии боевого соприкосновения в населенном пункте Михайловка, в составе своего подразделения занимался развертыванием пунктов по оказанию первой помощи военнослужащим, получившим различные ранения во время выполнения боевых задач.
Азат Биганаев проявил настоящую самоотверженность и мужество, проводя эвакуацию раненых на крайней точке линии боевого соприкосновения. Несмотря на напряженную обстановку, с высоким риском для жизни и большую активность FPV-дронов со стороны ВСУ, Азат Биганаев выполнил боевую задачу по эвакуации и оказанию первой медпомощи раненым военнослужащим.
Благодаря умелым и смелым действиям младшего сержанта Биганаева, было сохранено немало жизней не только своим боевым товарищам, но и бойцам других подразделений, действующих на линии боевого соприкосновения.
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Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».
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