Санитар медвзвода из Татарстана эвакуировал бойцов СВО под атакой FPV-дронов

Боец СВО из Альметьевска, младший сержант Азат Биганаев призван по частичной мобилизации и выполняет спецзадачи с 11 ноября 2022 года. Находясь на должности санитара медицинского взвода, с самых первых дней проявляет высокую исполнительность, профессионализм, мужество и отвагу.

2 сентября 2024 года Биганаев, находясь на линии боевого соприкосновения в населенном пункте Михайловка, в составе своего подразделения занимался развертыванием пунктов по оказанию первой помощи военнослужащим, получившим различные ранения во время выполнения боевых задач.

Азат Биганаев проявил настоящую самоотверженность и мужество, проводя эвакуацию раненых на крайней точке линии боевого соприкосновения. Несмотря на напряженную обстановку, с высоким риском для жизни и большую активность FPV-дронов со стороны ВСУ, Азат Биганаев выполнил боевую задачу по эвакуации и оказанию первой медпомощи раненым военнослужащим.

Благодаря умелым и смелым действиям младшего сержанта Биганаева, было сохранено немало жизней не только своим боевым товарищам, но и бойцам других подразделений, действующих на линии боевого соприкосновения.

Сейчас в Татарстане проходит акция «Герои нашего двора», в которой рассказывается про отважных бойцов, которые живут рядом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что участник специальной военной операции из Татарстана награжден орденом Мужества.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру

Фото предоставили организаторы акции «Герои нашего двора».