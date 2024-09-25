«Дроны охотятся, но мы идем только вперед!»: истории бойцов-контрактников из зоны СВО

Фото: из архива бойца

«Мы побеждаем, мы движемся!»

Ришат Раузетдинов из села Простые Челны Новошешминского района Татарстана участвует в специальной военной операции почти два года. Солдат с позывным Абзый служит водителем в 1-й Славянской штурмовой мотострелковой бригаде.

Ришат на «УАЗе» («буханке») подвозит штурмовиков на передовую. Каждый день он ездит по дороге, которую в бригаде называют дорогой смерти. Эту дорогу ВСУ контролирует круглосуточно. «На ней столько подбитой бронетехники, танков, военных автомобилей. Там в день сжигают по 8-10 машин», — заметил он.

«Буханка» вмещает от восьми до десяти человек. Ришат возит с раннего утра и до вечера. Четыре дня в рейсах, четыре дня отдыхает и ремонтирует машину.

«Надо, чтобы она надежно работала, ведь „УАЗ“ гоню на самой высокой скорости, чтобы проскочить дорогу как можно быстрее. Потому что именно над ней все летает. Это дроны ВСУ: камикадзе, тяжелая „Валькирия“, по-нашему — „Баба-яга“, она 82- и 120-миллиметровые мины таскает. Бороться с ними помогает РЭБ, антенна радиоэлектронной борьбы, она установлена на „УАЗ“. „Птички“ летают над нами, два-три метра до нас остается, РЭБ срабатывает, они падают», — объяснил военный.

Фото: Ольга Иванова

В июне 2024 года Ришат получил ранение. Только нажал на газ, как в лицо прилетел осколок. А он вез двоих раненых. Поэтому не остановился, а что есть мочи погнал машину по дороге. Ребята о себе забыли: «Как ты? Как ты? Абзый, нормально все?» Он им: «Все нормально, пацаны, выезжаем». Доехали, доставил раненых, в госпитале их вылечили. Сейчас о том ранении напоминает лишь шрам через щеку.

Ришат благополучно довез всех раненых и в дневные рейсы. Но однажды «УАЗ», которым он управлял, был все-таки подбит.

«Восемнадцатого июля в шесть вечера повез двоих ребят-связистов на передок, и на одном повороте нас поймал камикадзе. Меня тряхнуло, ударило в поясницу, сзади двоих раненных осколками задело. Вылетели лобовые стекла и фары, все задние двери открылись. Пацанам крикнул: „С задних сидений вперед, ко мне“. Не остановился и до ближайшего дома разбомбленного поселка возле посадки дотянул машину. Своему соседу рядом, связисту: „Выходим и быстро „трехсотых“ вытаскиваем“. Мы дотащили их до этого дома. Только укрылись, второй камикадзе дал по нашему „УАЗу“, и он сгорел», — рассказал свою историю боец.

Абзый успел горящую машину отвести в безопасное место в сторону на 500 метров. Повезло, что домик попался, и они успели укрыться в нем. «В экстремальных ситуациях „соображалка“ быстро срабатывает, как поступить, чтобы выжить. Там этому быстро научишься. Жизнь научит», — добавил он.

Бойцы сидели в доме до темноты, потом до позиций шли два с половиной часа. Раненым помогали передвигаться. Дошли, медики им оказали первую помощь.

«Но сгоревший уазик, конечно, жалко. Он за полгода столько людей спас. Ведь все наши „УАЗы“ с района ребята-волонтеры привезли», — посетовал солдат.

Ранение 18 июля оказалось несложным. В область поясницы попал маленький осколок, но ничего не задел, вытащили. Ришат неделю пробыл в госпитале в Донецке. Командир спросил: «Как состояние?» Ответил: «Все нормально, руки, ноги работают, снова поеду на передок».

От быстрой доставки бойцов зависит также штурм позиций противника. Если водители замешкаются или камикадзе их атакует, штурм сорвется. Атака зависит от их быстрого реагирования и умелого маневрирования.

Фото: Ольга Иванова

«Ведь везу, взяв под свою ответственность, десять человек. Обратно еду — о себе уже не думаю, главное — задачу выполнил. Только когда заезжаешь на полигон, говоришь с облегчением: „Уф!“», — поделился военный.

За вывоз раненых Ришата наградили медалью «За отвагу», а медаль эту вручают, когда боец выполняет боевое задание, рискуя собственной жизнью. Сколько раз Ришат это делал, не счесть. Он также поделился некоторыми приемами выживания в военных условиях.

«Там толпиться нельзя, машина выезжает только одна и на скорости все время надо быть. Если, к примеру, три машины сразу поедут, то это для противника как подарок. Одним ударом разбомбят. Перемещаться надо перебежками и по одному. Если, допустим, вчетвером побежим, то враз пулеметом всех накроют. Если кого-то ранят и помочь некому будет. На одном месте тоже долго сидеть нельзя. Если спалят, то жди дрона», — рассказал он.

Побывав в таких передрягах, Ришат остается оптимистом. Он человек неунывающий, любит пошутить. Но, выехав на дорогу, Ришат и его пассажиры замолкают, потому что надо следить, слушать, где стрельба, где взрыв.

«Однажды был такой случай: прямо впереди нас бронетехнику нашу подбили. Но пацаны из нее успели спастись. Техника пылает огнем. Тут посадка. В „УАЗе“ раненые. Узкая дорога. Думаю: что будет, то будет. Вдарил третью скорость, и сквозь пламя рванули вдоль горящей техники в эту посадку. Вспыхнула маскировочная сетка наверху „УАЗа“, но проскочили», — рассказал военный.

Ришат сказал, что 1-я Славянская штурмовая бригада продвигается вперед. В июле-августе бойцы взяли несколько населенных пунктов, а буквально перед отъездом Ришата в отпуск — четыре посадки и поселок. «Мы побеждаем, мы движемся! Дроны, конечно, охотятся, но нас поддерживает наша артиллерия. Мы идем вперед и только вперед!» — заключил он.

Фото: предоставлено Алфинур Юсуповой

«Я вырастила героя»

Уроженец Буинского района Дмитрий Ярылкин с позывным Ярый служит в артиллерийских войсках. Уничтожает врага, стреляя из Гаубицы Д-30. Близкие только это и знают, потому что лишнего он не рассказывает. Те, кто живет по военному уставу, и так немногословны, а Дмитрий и по природе своей молчаливый.

По словам супруги Дмитрия Кристины, отправиться на СВО ее муж решил после разговора с двоюродным братом.

«Об этом он уже долго думал, держал в себе. Это не решение одного дня. Он человек, который взвешивает каждый шаг. „Там друзья, дальние родственники, и я должен быть с ними, по-другому не могу“, – сказал муж. И мы не стали противиться», — говорит женщина.

Мать Елена Ярылкина гордится своим единственным сыном.

Фото: предоставлено Алфинур Юсуповой

«Когда выходит на связь, всегда говорит, что все в порядке. Пусть так и будет, пусть вернется домой живым и невредимым, ведь у них дети. Я вырастила героя», — убеждена Елена.

По ее словам, сын очень трудолюбивый, до того, как уехать на поле боя, он работал, засучив рукава. В бывшем профессиональном училище №83 освоил специальности газовика, электрика. Получались у него и строительные работы, ездил даже в Москву.

В селе Кият героя ждут три дочери. В день приезда отца в отпуск Соня, Карина, Мия наряжаются в красивые платья, вместе с мамой готовят вкусные блюда. А когда подходит время, выходят на улицу и ждут. Увидев его, бросаются ему на шею, обнимают и долго не отпускают. Ведь очень соскучились. И начинают рассказывать о том, что делали вместе с мамой, кто какой рисунок нарисовал к приезду отца. А потом Дмитрий достает из сумки одинаковые куклы для дочерей, угощения. Эти две недели пролетают так быстро. Накануне отъезда Дмитрий везет дочерей в город, где они могут попрыгать на батуте, покупает им вкусности. Потом девочки вновь ждут своего мужественного папу в очередной отпуск.

«Заключил контракт по зову сердца»

Еще двое мужчин из Мамадышского района отправились в зону СВО на контрактной основе. Один из них — Рамиль Хакимов. Ему 29 лет. Родом из поселка Пятилетка. В семье родился третьим ребенком.

Окончив 9 классов городской школы №4, он учился в Арском педагогическом колледже, получил специальность учителя начальных классов. Однако молодой педагог решил посвятить свою жизнь другой отрасли. Несколько лет работал у частного предпринимателя, а последний год — на предприятии «Макерам». Шесть лет назад женился, с супругой Дианой стали жить в Мамадыше, взяли квартиру в ипотеку. У них родилась дочка Дарина, ребенку сейчас 2,5 года.

Хакимовы не испытывали недостатка в финансах. Ипотеку уже выплатили, и зарплата главы семьи была достойной. Есть и автомобиль. Рамиль рассказал, что же побудило его пойти на такой отважный шаг — заключить контракт с Минобороны РФ.

Фото: Николай Зюрин

«Честно говоря, я шел к этому почти год. Сначала никому не говорил о своих намерениях. Мои родители, сестры Гулия и Гульнара, супруга Диана, узнав, что собираюсь подписать контракт, пытались отговорить. Но я внутри чувствовал ответственность и патриотизм, поэтому от своего решения не стал отказываться. Ведь этот путь я выбрал сознательно, по собственному желанию. Это мое личное решение. И никто не должен вмешиваться в мою жизнь: ни родители, ни родственники. Я вправе делать то, что задумал. Я же мужчина. Заключил контракт по зову сердца», — объяснил боец.

Его тесть Александр Акулин также выполняет свой священный долг перед Родиной в зоне спецоперации. Там он служит снайпером. Ветеран чеченских событий уже трижды приезжал в отпуск. Его участие в зоне СВО также сильно повлияло на Рамиля.

«Тесть ушел два года назад. Отрадно, что его обходят стороной вражеские пули, снаряды, осколки мин. Мы откровенно поговорили с ним, когда он был в очередном отпуске. Он первым узнал, что я собираюсь подписать контракт. Тесть сказал: „Ты — мужчина, и если так решил, дело твое“», — поделился Рамиль Хакимов.

Рамиль намерен носить молитвенник, переданный матерью и семейное фото в кармане ближе к сердцу. Он признается, что будет скучать по вкусным блюдам супруги, уютному саду родительского дома в деревне, односельчанам, друзьям и живописной набережной Вятки.

Земляки Рамиля, родители, супруга, родные, друзья и близкие твердо верят в то, что своим отважным шагом он внесет весомый вклад в освобождение нашей страны от неонацистов.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.