«В бой идем с утроенной смелостью»: бывалые бойцы о службе в зоне СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

«С пленными обходимся гуманно»

26-летний житель Лениногорского района Дамир Садыков проявил мужество и смелость в зоне специальной военной операции. Он рассказал, почему решил подписать контракт с Минобороны.

«Мысль о том, что на передовой гибнут мои друзья, мои сослуживцы со срочной службы, которую я прошел вместе с ними на Дальнем Востоке, не давала мне покоя. Решающим фактором в этом вопросе стала героическая гибель моего бывшего командира, который служил на фронте штурмовиком. Он был для меня непререкаемым авторитетом и образцом настоящего солдата, поэтому я принял окончательное решение и 28 февраля этого года заключил контракт с Министерством обороны», — рассказал он.

За день до отправки на передовую Дамир подошел к своей матери, Фариде Садыковой и объявил, что уезжает в зону СВО.

Для матери он был незаменимым помощником. У Дамира есть сестренка, инвалид с детства. Раньше, пока папа был на работе, а мама занималась по хозяйству, Дамир присматривал за Алиной. Он умел успокоить девочку, почитать книгу, покормить, дать нужное лекарство, а в случае необходимости, вызвать скорую помощь.

Папа Дамира Ильшат Садыков рассказывает, что сына всегда отличали великодушие, доброта и уважение к девушкам, которых он никогда не обижал. Он вспоминает случай, который характеризует его сына: «Мой шебутной мальчишка очень нравился одноклассницам, поскольку всегда помогал им, выручал, любил угощать сладостями и мамиными пирожками. Как-то раз мама дала Дамиру поручение: перед прогулкой прополоть огород. Подружки, чтобы выручить своего приятеля, дружно включились в работу и вместе они быстро закончили борьбу с сорняками, чтобы поскорее сбежать от домашних дел и весело провести время», — рассказал отец.

После подписания контракта молодой человек отправился на боевое слаживание, чтобы отточить знания и умения, полученные в армии в Чите, где он служил в батальоне материального обеспечения.

В учебном центре под Москвой Дамир прошел боевую подготовку, после чего был направлен во Владивосток. Спустя месяц контрактник приступил к выполнению боевых задач СВО в Мариуполе. Его штурмовая бригада успешно отбила у нацистов Новомихайловку. Старший матрос, получивший позывной Карабаш, участвовал в охране Крымского моста, защите Харькова.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Дамир знал, как тяжело мама перенесла известие о том, что он заключил контракт и выполняет задачи на СВО, поэтому старался при первой же возможности звонить домой. «Я жив-здоров, мама!» — эти слова доставляли Фариде Садыковой настоящее счастье.

9 июля взвод батальона «Шторм», в составе которого был боец, выполнял задачу по передислокации. В группе из 8 человек он пересекал открытую местность. Первые двое бойцов успешно передислоцировались. Командир подал знак Дамиру и его напарнику о выдвижении в следующей паре. «Когда до лесополосы оставалось шагов 10, случился прилет», — вспоминает Дамир Садыков события той летней операции.

Осколком неприятельского дрона «Камикадзе» боец с позывным Карабаш был ранен в левую руку. Удерживая себя в сознании, Дамир укрылся среди деревьев. Спустя секунды, под защиту вбежал напарник. Дамир, как учили, оперативно вытряхнул на землю содержимое рюкзака, открыл аптечку. Жгутом перетянул руку чуть выше раны, забинтовал.

Несмотря на риск для жизни и здоровья, он ни на миг не пожалел о своем решении воевать за свою страну. «Такая работа — Родину защищать», — просто отвечает боец.

В тот день военные продолжили свой путь. Вскоре группа эвакуации помогла Карабашу добраться до госпиталя в Белгороде. Тут Дамир особо акцентирует внимание на взаимовыручке и солдатской дружбе русских солдат.

«Мы своих никогда не бросаем, ни раненых, ни погибших. С пленными мы тоже обходимся гуманно: предоставляем еду, воду, сигареты, одежду. Затем они отправляются с группой эвакуации для принятия решения в их отношении со стороны командования. Безоружный и плененный солдат не представляет для нас угрозы, следовательно, он должен предстать перед судом за свои действия», — поделился он.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В тот день хирурги диагностировали у раненого бойца открытый перелом руки. После оказания первой помощи Карабаша отправили в Тулу. После трех недель лечения в госпитале лениногорец отправился на реабилитацию домой. Здесь Дамира с нетерпением ждали родители и сестренка Алина.

Дома сын рассказал отцу и матери, как на фронте военные ценят поддержку тыла.

«Мы от всей души благодарим участников волонтерских групп, которые присылают нам гуманитарную помощь. Их содействие и забота помогают выполнять боевые задачи. Особая благодарность детям, которые пишут письма, присылают рисунки: всё это согревает суровые солдатские сердца. Иногда в конверт ребята вкладывают шоколадки. В такие моменты на глаза наворачиваются слезы умиления, и в бой мы идем с утроенной смелостью, ведь мы защищаем именно этих детей, которые подбадривают нас, старательно выводят шариковой ручкой слова пожеланий скорейшей Победы», — сказал боец.

«Как я буду дома сидеть? Здоровый мужик, вроде»

Боец с позывным Казак пошел в зону проведения СВО вслед за сыном и зятем. Казак родом из Заинска. Ему 59 лет. Мужчина уже больше года служит в зоне СВО.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«В первый день СВО, 22 февраля, ушел мой старший сын на фронт. Я целый год по состоянию здоровья не мог добиться призыва. В итоге в 2023 году 4 мая подписал контракт. Сначала был полигон в Тоцке, потом отправили в зону проведения боевых действий», — рассказал военный.

Кроме сына на передовой находится и зять военнослужащего.

«Я — казак и по роду, и по позывному. И мой сын — казак. Он служит на Луганском направлении. Зять чеченскую войну прошел. А я как буду дома сидеть? Здоровый мужик, вроде. Как смотреть в глаза невесткам, дочкам? Сыновья воюют, а ты дома. Мой дед воевал, прадед воевал, отец воевал. Мы — казаки. Родину защищать все должны», — поделился своим видением военный.

Впервые он участвовал в бою ночью 28 октября. «Мы окопались, позицию заняли. Противники пошли на нас. Вот тогда было страшно: пули свистят, бомбежка, все взрывается, но мы отстояли. Второй бой — дневной. Мой боец — Шахмай, гранатометчик. Ему пуля прямо в гранатомёт перед выстрелом попала. Гранатомет разорвался в руках. Да, лицо попортило. Но чудо, он живой», — рассказал боец о суровых буднях.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Скоро Казак снова отправится на передовую. Но перед этим он приехал в Набережные Челны, чтобы встретиться с женой погибшего боевого товарища. Екатерина вместе с детьми поддерживает военнослужащих.

«Все лето мы собирали различные травы, делаем чаи витаминные, сушим овощи. В силу своей занятости не всегда могу присутствовать на фасовках, но стараюсь поддерживать. Пока идет специальная военная операция, я обязательно буду помогать ребятам в память о своем супруге. Да и вообще, наверное, там нет чужих», — поделилась активистка.

По словам Екатерины, она знает, как военнослужащим приятно получать весточки из дома. Вот и сейчас она принимает участие в очередном сборе гумпомощи защитникам Отечества.

«Оставить вредные привычки дома и иметь светлую голову»

Боец из Нижнекамского района с позывным Бабай подписал контракт в мае 2023 года. Сейчас он в очередном отпуске. Перед тем как отправиться на передовую, 55-летнего нижнекамца обучили в учебном центре всему: держать оружие и оказывать первую медицинскую помощь.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

На передовой он работает водителем бензовоза, в его задачу входит подвоз топлива. По его словам — попал он в хорошее подразделение, все благодаря военному комиссариату города. В зоне СВО защищает Родину и его старший сын. Скоро и он должен приехать в отпуск на день рождения дочери. Отец не видел его 1,5 года.

«Каждый мужчина, в моем понимании, должен пройти этот период жизни, чтобы не оставаться в стороне. Жена гордится, что у нее муж и сын на СВО», — отмечает боец Бабай.

Все положенные выплаты и зарплату получает в срок, говорит он. Также хорошо налажено обеспечение всем необходимым. Отлично работают и волонтеры, которые отправляют гуманитарный груз. Во главе угла нижнекамец никогда не ставил деньги. Для него главное — знать, что тебя ждут дома, и сделать всё возможное, чтобы его заветная мечта исполнилась.

«Жена не жалуется, она не обижена. Получаем зарплату, мне хватает содержать семью. Мечта жить спокойно, выдать внучек замуж. Дождаться правнуков. Дай бог получится. Это самая главная мечта, чтобы семья и все-все были здоровы», — поделился боец.

«Тем, кто сейчас подписывает контракт, хочу пожелать оставить вредные привычки дома. Иметь светлую голову. И помнить, главное, об одном — тебя ждут дома», — посоветовал Бабай.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Желающих встать на защиту Родины ждут в военном комиссариате Нижнекамска каждый день. Для них созданы все условия.

«Очень часто прибывают из других регионов. У нас это наблюдалось и до повышенных выплат. В настоящее время эти меры поддержки дают свои результаты. Буквально на днях были обращения и из Нижегородской области, Перми, Урала и Удмуртии», — рассказал военный комиссар города и района Газинур Ситдиков.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.