«Только там понимаешь, как дорога жизнь»: истории бойцов из Татарстана на СВО

Фото: из личного архива Сингх Раджеш Кумара

«Всем хочется помочь, спасти как можно больше жизней»

Врач-травматолог Сингх Раджеш Кумар из Дрожжановского района спасает жизни в зоне СВО. Мужчину, приехавшего из далекой Индии, дрожжановцы любя называют факиром. Сингх Раджеш Кумар стал жителем села почти случайно — в 2008 году он побывал здесь проездом из Чебоксар. Но район и местная больница настолько понравились ему, что индиец решил переехать в Дрожжаное.

Специалист известен не только в Дрожжановском районе, но и за его пределами. Помимо лечения больных Сингх Раджеш Кумар занимается развитием бадминтона. Многие из его воспитанников уже показывают свое мастерство на спортивных площадках республиканского и российского уровня, занимая призовые места.

Когда началась специальная военная операция, травматолог решил отправиться на помощь бойцам.

«То, что там происходит, словами невозможно объяснить. Это надо видеть своими глазами. Только там понимаешь, как дорога жизнь! Всем хочется помочь, спасти как можно больше жизней. „Доктор, у меня есть дочь, сын... Пожалуйста, помогите!“ „Доктор, меня дома ждет мама...“ Когда слышишь эти слова, разрывается сердце. Стараемся делать все возможное, но все в руках Аллаха. Приходится круглосуточно дежурить, бывает, даже на улицу не выходим», — рассказывает Сингх Раджеш Кумар.

Что касается медицинского оснащения, то дефицита, по его словам, нет. Всё — и медикаменты, и лекарства — есть в достаточном количестве.

Специалист заведует медицинской частью, ему также присвоено звание лейтенанта. Для врача, который до этого работал совсем в других условиях, сегодняшняя ситуация — серьезное испытание. Ведь и травмы, и пациенты различаются.

«Поначалу было очень страшно: стрельба, грохот. Но потом привыкли к этому. Связаться с родными не всегда удается, но стараюсь по возможности общаться с ними. Скучаю, и они скучают... Но решение, которое я принял, — это мой врачебный долг, и я об этом не жалею!» — говорит он.

Приходилось ему встречаться с ребятами и из Дрожжановского района. «Конечно, вижу. „Вы же наш доктор“, – говорят они. Приятно становится, тепло как-то. Вообще жизнь там совсем другая. Забота друг о друге, стремление помогать друг другу — все эти качества присущи каждому. Нет ни зависти, ни коварства. Все живут лишь одним желанием благополучно вернуться на родину», — вспоминает доктор.

Фото: из личного архива бойца

«Он мне не сказал правду, что подписал контракт»

Уроженец Бавлов Роман с позывным Алагуй уже более двух лет (с перерывами) служит в зоне специальной военной операции. В данный момент он находится в госпитале после ранения. Супруга Олеся была рядом с мужем в больнице.

Роман первый раз подписал контракт весной 2022 года, стал артиллеристом.

«Он мне не сказал правду, что подписал контракт. Сказал, едет в Крым на нефтеперерабатывающий завод, будет охранником. Он объяснил, что там прилеты частые. Я переживала, я чувствовала, что он недоговаривает. Я узнала точно, где он, только в сентябре. С мая по сентябрь только догадывалась», — начала свой рассказ жена бойца.

Потом боец приехал в отпуск, контракт закончился. Во второй раз он подписал контракт в октябре 2023 года. Продолжил службу уже не в артиллерии, а в механизированной роте.

Фото: из личного архива бойца

«Как он рассказывает, там было очень трудно. Но он и там себя показал хорошо в службе, и после успешно выполненных боевых задач его перевели во взвод огневой поддержки», — продолжила рассказ супруга военного.

Когда боец находился в зоне военной операции после подписания второго контракта, его наградили медалью «За заслуги перед Отечеством» за службу по первому контракту. «Эта была государственная награда согласно указу Президента России с подписью Владимира Путина. Нам было очень приятно», — призналась Олеся.

Самое страшное в жизни семьи случилось в июле этого года — глава семейства перестал выходить на связь. В чате жен военнослужащих Олеся сдружилась с женщиной, у которой муж служит вместе с Романом. Новости были неутешительные — бойца ранили. Его отвезли в полевой госпиталь и прооперировали, операция прошла успешно. Затем он попал в Луганский госпиталь. Олеся стала спешно собираться в дорогу.

«В Луганском госпитале его продержали несколько дней, чтобы стабилизировать состояние для переезда в Ростов. Я хотела поехать туда. Рома сказал, что я не успею, его перевозят в Москву. Пока я собиралась, его привезли в Москву, в госпиталь Вишневского», — пояснила Олеся.

Фото: из личного архива бойца

К этому моменту стало известно, как и где Роман был ранен. По словам Олеси, то, что ее муж выжил, — это чудо.

Очень нужным делом считает Олеся и сбор помощи для военных. А чем больше медикаментов среди них, тем лучше, подчеркнула она.

«Когда собираем гуманитарную помощь, медикаменты, жгуты, бинты, обезболивающие средства, это неимоверно важно. Мы не зря это все собираем и отправляем нашим бойцам. Такие медикаменты, расходные материалы очень быстро заканчиваются. Ведь в зоне СВО всегда ребятам нужна медицинская помощь», — отметила активистка.

В семье бойца три сына. Старшему 28 лет, среднему — 11, младшему — 9. По словам Олеси, старший сын очень поддержал в трудную минуту. Он все время был с младшими.

Фото: из личного архива бойца

«Приехала и сказала детям. Было тяжело, но при них ни разу не плакала. Сейчас дети очень ждут папу. Особенно младший. Он всегда повторяет, что не может уже без папы. Мальчики очень гордятся им», — говорит она.

«Ты только себя береги, а дома все будет в порядке»

Житель Буинского района РТ Марс участвует в специальной военной операции уже второй год. На момент начала службы его старшему сыну, Артуру, было пять лет, младшему, Дастану, — три. В этом году старший сын пошел в школу.

Супруга Марса, Татьяна, хотя и знала, что одной с двумя детьми будет трудно, сказала мужу: «Ты только себя береги, а дома все будет в порядке». Из Буинского военного комиссариата Марса провожали семья и тетя Зухра, которая вырастила его.

Фото: из личного архива бойца

«Марс близок мне как собственный ребенок. Сама только знаю, как болело сердце, когда он получил повестку. Он не сказал, что не поедет. И во время прохождения срочной службы всегда только повторял: „Всё хорошо“. И сейчас так, интересуется нашими делами. Когда вижу, что он звонит, так тепло мне становится на сердце. Я беру трубку со словами молитвы», — отметила Зухра апа.

Семья Марса Якупова живет в селе Адав-Тулумбаево Буинского района. Татьяна сама из Тетюшского района. Они познакомились, когда Марс учился в Тетюшском техникуме. Женщина, не представляющая своей жизни без мужа, сказала, что силы ей дают дети и уверенность в том, что Марс вернется домой живым и здоровым.

Марс по военной специальности сапер. В ноябре прошлого года он был ранен, шесть месяцев проходил лечение в госпитале. Татьяна навестила его в Воронеже. По ее словам, она обрадовалась, когда увидела, что руки и ноги мужа целы, что он может смотреть ей в глаза. Марс был ранен в бедро. Когда Татьяна спросила, как это произошло, однако ее супруг ничего не стал рассказывать. После восстановления он уехал в свою часть.

«Марс позитивный человек. Когда он уезжал, казалось, что ненадолго, быстро вернется. Дети всегда спрашивали о папе. Сейчас Артур уже понимает. Мы ему объясняем, что папа служит, не может приезжать в любое время. Детям нравится смотреть видео по телефону, телевизор. Мне кажется, что они уже понимают, не так мучают меня вопросом: „Где папа?“», — заметила Татьяна.

Фото: из личного архива бойца

Артур учится в Адав-Тулумбаевской сельской школе. В классе он единственный мальчик среди четырех девочек. Татьяна сказала сыну, чтобы не переживал, что из мальчиков он в классе один, посоветовала уважительно относиться к одноклассницам, защищать их. Марсу очень хотелось проводить сына в школу 1 сентября, хотел взять отпуск к этому времени, но не получилось. Семья отнеслась к этому с пониманием: их папа там нужнее, а они терпеливо будут ждать.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.